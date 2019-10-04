الزيباري: عدم تلبية الحكومة للمطالب الشعبية يضع العراق على فوهة بركان

الجمعة 4 أكتوبر 2019

غیاث خالد الزیباري

كتب أماني عزام

قال الكاتب الصحفي والناشط السیاسي العراقي، غیاث خالد الزیباري، إنه إذا لم تلبي الحكومة العراقية مطالب الشعب عن قریب، ستتغیر المطالب والشعارات الشعبية إلی سیاسیة وتطالب بتغییر النظام و تحویل المظاهرات ادإلی ثورة وستنفجر القنبلة النوویة المؤقتة وتذهب العراق إلی الهاویة .

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وأضاف "الزيباري" في تصريح خاص أنه :"في هذه الحالة لا سمح الله سیؤدي العراق إلی كارثة إنسانیة كبیرة و سیؤثر علی كافة المنطقة وسیكون الحل تغییر النظام السیاسي أو تقسیم العراق إلی أقالیم شبه مستقلة أو ثلاث دول".

وتابع:"هذا الوضع الذي نتحدث عنه يشمل العراق العربي الذي يقع تحت سیطرة الحكومة المركزیة، ففي اقلیم كوردستان الوضع متغیر تماما، هناك خدمات ومؤسسات واستقرار سیاسي وأمني" حسب قوله .

وأكد أنه بشكل عام هناك خطورة علی العراق ومن المستحیل أن يعود العراق دولة موحدة ويشكل حكومة خدمات ومؤسسات بعیدًا عن الطائفیة والمذهبیة لأن السلطة بید المكون الشیعي وینفذون الأجندات الإیرانیة و أهملوا الدستور وحقوق المواطنین ویقومون بحملات التشییع في بعض المناطق .

ولفت إلى أن الشعب العراقي یطالب بإصلاحات وتعیینات وتطبیق الدستور والقوانین وإیصال الخدمات البسیطة وخروج العراق من الأجندات الخارجیة والطائفیة، وهذا خارج عن إرادة الحكومة و بعض الأحزاب السیاسیة، و لهذا أتوقع تدهور الوضع العراقي من سوء إلی أسوأ.