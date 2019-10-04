السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والوفد المرافق له أمس، خلال ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس؛ سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني، وتعزيزه وتذليل الصعوبات التي تعترضه.
وناقشت الورشة عددا من المحاور والموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون تدريبي بين مركز الملك سلمان والوكالة الفرنسية للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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