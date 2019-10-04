التحالف: سقوط صاروخين حوثيين داخل صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أطلقت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس صاروخين باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.