خالد بن سلمان: النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، مبينا أن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال نائب وزير الدفاع في تغريدات على حسابه في تويتر إن «حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها».
وأضاف «يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن، في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد».
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن وزير خارجية النظام الإيراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان، دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن، مؤكدا أنه آن الأوان ليقف كل اليمنيين، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.
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