شكرا لقرائتكم ترمب: لم أقرر بعد تعاوني مع الكونغرس في قضية عزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون، سعياً إلى عزله.

وصرح ترمب لصحافيين في البيت الأبيض "لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين". وهدد الديمقراطيون بأن يجبروا البيت الأبيض الجمعة على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

Advertisements

أعلن البنتاغون، الخميس، استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب، المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا كورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحافي: "اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

وأوضح المتحدث أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقاً لعزل الرئيس. وأضاف "أنا أفهم أن هذه ممارسة شائعة نسبياً عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إلي، إنه إجراء روتيني، ولكنه استباقي".