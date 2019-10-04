هاشتاج «#جرايم_اردوغان_بحق_الصحفيين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: قمع تجاوز الحدود

الموجز

تصدر هاشتاج « #جرايم_اردوغان_بحق_الصحفيين» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد سجن واعتقال العشرات من الصحفيين وغلق المئات من المواقع والجرائد، بالإضافة إلى طرد كثير من المراسلين الاجانب من تركيا.

وغرد عدد من النشطاء على «تويتر» منتقدين السياسات التى يتبعها الرئيس التركي تجاه الصحفيين من تنكيل واعتقال وتشريد.

وقال عمر العقيد: « كثير من الصحفيين في تركيا مسجونيين وبدون سبب يذكر حتى اردوغان وسع سجونه وانشأ سجون جديدة علشان يسجن اكبر قدر من الصحفيين ! ولكن ليه ؟ علشانهم فقط انتقدوه ! ماقال بلده بلد حرية وديموقراطية ! ؟ وين هالكلام ! كالعادة مجرد كلام يطير بالهواء».

وغردت الشيخة سارة الشمري قائلة: « جرايم في جرايم .. تركيا تشوه الدين الإسلامي من بعد فضايحهم .. الجميل ان جميع العالم يرى تخبطات كبيرة اجرامية يقوم فيها داخل وخارج تركيا».

ونشر جوهر أرقام تحت عنوان «الصحافة في عهد أردوغان قمع تجاوز الحدود».

ودون محمد الفاتح قائلًا: « من الأخبار الصادمة ان 74 في المئة من الصحفيين المعتقلين حول العالم في تركيا و يرجع سبب اعتقالهم إلى معارضة السلطات وأن غالبيتهم يقبعون داخل السجون بسبب».

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العفو الدولية

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن تركيا تحولت إلى "زنزانة" للصحفيين وأصبحت أكبر سجّاني العالم للصحفيين، حيث وصلت الأحكام الصادرة بحق بعضهم إلى السجن المؤبد، لا لشيء إلا لأنهم يقومون بعملهم.

تركيا الأولى عالميا في اعتقال الصحفيين

المنظمة الدولية، سلطت الضوء على أوضاع الصحفيين في تركيا والقمع الذي يتعرضون له برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يمارس القمع تجاه الصحفيين وسجن منهم العشرات بهدف تكميم الأفواه التي تنتقد سياساته الدكتاتورية الفاشلة داخليا وخاريجا.

ونقلت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن صحفيين أتراك تحدثوا عن مناخ الخوف، وإسكات الأصوات، الذي يلف المشهد الإعلامي في تركيا، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 120 صحفياً ما زالوا مسجونين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وطالب الصحفيون الأتراك -تحدث بعضهم من داخل السجن- المجتمع الدولي بالتضامن معهم في مواجهة قمع أردوغان والاعتقالات التعسفية والمحاكمة بتهم التعبير السلمي عن آرائهم.