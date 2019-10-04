مصدر أمني يكشف حقيقة استهداف كمين الصفا في العريش

الموجز

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن استهداف كمين الصفا الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة.

وأكد المصدر في تصريحات لموقع "الوطن" أن ما جرى نشره في هذا الصدد عارِ تماماً عن الصحة، وأنه لا صحة لما تردد فى هذا الشأن.

وكان الجيش المصري، الجمعة الماضية أحبط هجوما إرهابيا على كمين بسيناء وقتل عددا من المنفذين.

وذكرت مصادر قبلية أن عناصر إرهابية هاجمت بالأسلحة الآلية كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان لتظاهرات في مصر، مضيفة أن أفراد الكمين تصدوا لهم وتمكنوا من قتل عدد منهم فيما لاذ الباقون بالفرار.

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وأضافت أن قوات الجيش قامت بتطويق المنطقة ولاحقت الفارين في المناطق الجبلية، فيما تمكنت طائرات عسكرية من قصف سيارتين وعدة دراجات نارية كانت يستقلها الإرهابيون ما أسفر عن مقتل عدد آخر منهم.

وكانت جماعة الإخوان أطلقت دعوات للحشد والاعتصامات بميادين مصر الجمعة، في محاولة لإثارة الفوضى والتخريب وزعزعة الاستقرار.

وانتشرت قوات الأمن في الشوارع والميادين وكثفت من تعزيزاتها لمواجهة أي عمليات شغب وعنف، كما شددت إجراءاتها الأمنية حول المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة.

وفي سياق متصل، في موكب جنائزي مهيب؛ شيع الآلاف من أهالي قرية أهالى خان الجنى والجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس ، اليوم الجمعة، جنازة الشهيد مجند ” جلال سعد حربى الشامى “، شهيد القوات المسلحة، الذى استشهد أثناء تأديته الواجب الوطنى في ملحمة بطولية فى التصدي لهجوم إرهابي على كمين للقوات المسلحة في مدينة رفع بشمال سيناء.

وتقدم المشيعين اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائباً عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أبناء مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، فى جنازة مهيبة للشهيد؛ بعد أداء صلاة الجمعة والجنازة على الشهيد بمسجد قرية خان الجنى بمطوبس، ودفن جثمانه الطاهرة، بمدافن العائلة بالقرية.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب وسط بكاء شباب القرية، وانطلقت زغاريد النساء تودع الشهيد وسط تعالى أصوات المشيعين بالهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: ” لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله “، و” الله أكبر.. الله أكبر “، و” لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله “، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب الغاشم.