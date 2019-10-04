بو عاصي: لخطة اقتصادية عملية بعيداً عن الأوراق الفضفاضة

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ أن "حزب "​القوات اللبنانية​" مع خطة اقتصادية عملية بعيداً عن الأوراق الفضفاضة التي لا تؤدي إلى أي تغيير فعلي"، معرباً عن اسفه ان "في خضم المناقشات والسجالات حول موازنة العام 2020 وفي ظل الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والتي تستدعي التصرّف بمسؤولية استثنائية، ثمّة توجه طاغٍ لإعادة انتاج نماذج الموازنات السابقة".

وفي حديث مع "وكالة اخبار اليوم"، لفت بو عاصي إلى ان "الورقة التي تقدمت بها "القوات" بعنوان: "خارطة طريق القوات اللبنانية لخطوات عملية اصلاحية" ترتكز على تدابير عملية لكل هدف منشود وضمن مهلة زمنية محددة، فهي تتناول ملفات كبرى ك​الكهرباء​، ​الاتصالات​، التحصيل الجمركي والمعابر وغيرها مروراً بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة وصولاً إلى لجان تحقيق تعيد تصحيح الخلل وسيما في التوظيف غير القانوني"، مشيراً إلى ان "هذه هي الوسيلة الناجعة لإنقاذ ​المالية العامة​ ومصدرها أموال الناس ولاستعادة الثقة بدولتنا وآمال الناس بوطنهم، وكل ما عدا ذلك تنظير ومحاصصة وإعادة انتاج لدوامة الفشل".