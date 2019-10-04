نديم المنلا: القطاع الزراعي هو من أكبر المستفيدين من "سيدر"

لفت المستشار الاقتصادي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري،​ ​​نديم المنلا​ في كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحول ​الزراعة​ في لبنان- التحديات والفرص" في ​السراي الحكومي​ إلى أن "هناك الكثير من العناصر تحدث في البلد ربما غير واضحة للناس ولا يعرفون العلاقة فيما بينها ويسمعون أن هناك "سيدر" وبرنامج استثمار وطني لاعادة تاهيل ​البنى التحتية​ و"ماكنزي" وعقد مؤتمر للقطاع الزراعي شارك فيه كل أصحاب الانتاج وورشة العمل هذه وغيرها ولكن هذه العناصر متكاملة غير منفصلة".

وأشار إلى "إننا نسمع أن في "سيدر" لا شيء فيه للزارعة ولا للصناعة ولكن هذا الكلام غير دقيق وفي مؤتمر "سيدر" هناك 17 مليار ​دولار​، 5 مليارات منهم للمياه والصرف الصحي والمواصلات وضمنها المستفيد الاكبر هو الزراعة بمعنى أن كل الطرقات التي توصل الانتاج إلى الاسواق تتأمن وتصبح أفضل اضافة إلى مليار منها للمياه والري والسدود".