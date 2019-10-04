حنكش: سنتابع التواصل مع المعنيين للوصول إلى آلية مقبولة

أكّد النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني تواصلت مع وزراء ​الإقتصاد​ و​الصناعة​، مدير عام ​الجمارك​ ورئيس ​جمعية الصناعيين​ لنقل صرخة التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة بعد إصدار المذكرة المتعلقة بتصديق فواتير البضائع المستوردة ووعدونا بتجميد القرار حتى تصحيحه خلال الأسابيع القادمة. سنتابع التواصل مع المعنيين للوصول إلى آلية مقبولة".

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