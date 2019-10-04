بطيش: لدينا قدرات لزيادة التصدير وعلينا العمل على زيادة الانتاج الزراعي

أكد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ في كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحول ​الزراعة​ في ​لبنان​- التحديات والفرص" في ​السراي الحكومي​ أن "لبنان لديه قدرات لزيادة التصدير وعلينا العمل على زيادة الانتاج الزراعي"، مشيرا الى انه "في المرحلة الماضية لم تعطِ الحكومات السابقة اهتماما للقطاع الزراعي ولكن في هذه ​الحكومة​ من خلال ​البيان الوزاري​ والوزارات المعنية وعلى مستوى الحكومة ككل هناك اهتمام كبير بقطاعات الانتاج".

ولفت بطيش الى ان "حجم الاستهلاك في لبنان يفوق حجم الانتاح وزيادة الانتاج تبدأ بقطاعي الزراعة و​الصناعة​"، مشيرا الى ان "المستشاري ماكينزي حدد توصيات بعدد من المنتجات التي يمكن للبنان التركيز عليها وهي تؤمن قيمة مضافة كبيرة وتخفف الاستيراد وتزيد التصدير".

واوضح بطيش أن "هناك اتفاقيات تجارية وقد يكون فيها بعض الثغرات ولكن ليست هي السبب في ضعف التصدير وهناك اسباب اثرت على ​الصادرات​ الزراعية ويجب معالجتها".