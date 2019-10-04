جورج نادر: ابن عكار دمه وروحه للجيش اللبناني

اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر، خلال مشاركته في اليوم التضامني للتبرع بالدم لصالح الجيش اللبناني الذي أقامه المركز الصحي الخيري “تكريت” بالتعاون مع الطبابة العسكرية المختبرات المركزية وبلدية تكريت ولجنة المتقاعدين، أنه "ليس غريبًا على أبناء عكار التبرع بالدم للجيش، لأن ابن عكار دمه وروحه للجيش، ولا يرتدي بدلة إلا بدلة الجيش".
وسجل العميد نادر "عتبًا على كل السلطة السياسية التي تجوع جيشها"، مؤكدًا "رفض المتقاعدين أن يحمل فساد هذه السلطة هم يحملوه، السلطة ستكون للناس الأوادوام وللعسكر الذين سيحكمون لبنان غدًا والآتي قريب".
بدوره، وجّه رئيس البلدية عبدالله غية التبريكات الى قائد الجيش العماد جوزيف عون وكل الوحدات القتالية والإدارية واللوجستية، معاهدًا أننا "لن نبخل بدمائنا حيث يتطلب منا ذلك، وهذه الوديعة، نضعها في عهدتكم، وقدرنا اننا نحب هذه المؤسسة، التي اصبحت صمام الأمان وخشبة الخلاص، في كل المراحل وأمام كل التحديات".
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