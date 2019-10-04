علي حسن خليل: نريد توسيع القطاع الزراعي في لبنان

أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ "إننا نريد توسيع ​القطاع الزراعي​ في ​لبنان​ واي تحول إلى بلد زراعي يشكل مكونا أساسيا للاقتصاد وهناك حالجة لدعم هذا القطاع"، مشيراً إلى "غننا في خضم نقاش عميق داخل ​الحكومة​ حول شكل ​الاقتصاد​ الذي نريده والتحول من بلد مستلك بنسبة كبيرة إلى بلد لديه قدرة على التصدير والمنافسة".

وفي كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحول ​الزراعة​ في لبنان- التحديات والفرص" في ​السراي الحكومي​، لفت خليل إلى أن "مساحة الزراعة في لبنان مساحة صغيرة نسبيا بالمقارنة مع الدول المجاورة و​العالم​ ككل ولكن الظروف لا تسمح للدخول بعملية تخطيط لزراعات لها القدرة على أن تنافس في ​المستقبل​"، مشيراً إلى أن "لبنان لديه القدرة على خلق الاسواق الزراعية ولكن يجب ان يكون لدينا القدرة لانتاج يسمح بالتصدير مستقبلا".