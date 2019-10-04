علي حسن خليل: نريد توسيع القطاع الزراعي في لبنان

أكد وزير المال علي حسن خليل "إننا نريد توسيع القطاع الزراعي في لبنان واي تحول إلى بلد زراعي يشكل مكونا أساسيا للاقتصاد وهناك حالجة لدعم هذا القطاع"، مشيراً إلى "غننا في خضم نقاش عميق داخل الحكومة حول شكل الاقتصاد الذي نريده والتحول من بلد مستلك بنسبة كبيرة إلى بلد لديه قدرة على التصدير والمنافسة".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحول الزراعة في لبنان- التحديات والفرص" في السراي الحكومي، لفت خليل إلى أن "مساحة الزراعة في لبنان مساحة صغيرة نسبيا بالمقارنة مع الدول المجاورة والعالم ككل ولكن الظروف لا تسمح للدخول بعملية تخطيط لزراعات لها القدرة على أن تنافس في المستقبل"، مشيراً إلى أن "لبنان لديه القدرة على خلق الاسواق الزراعية ولكن يجب ان يكون لدينا القدرة لانتاج يسمح بالتصدير مستقبلا".
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