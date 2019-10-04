أوضح وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه "تعقيبا على ما نشر عن زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للامارات برفقة وفد يتألف من 45 شخصا، أن عددا كبيرا من الفاعليات ​الاقتصاد​ية و​رجال الأعمال​ هم في عداد وفد رئيس الحكومة سعد الحريري وسيشاركون في ​مؤتمر​ الاستثمار ​الامارات​ي اللبناني الذي سيقام في ​أبو ظبي​ على نفقتهم الخاصة، علما بأن هؤلاء لم يقوموا يوما بتكليف ​الخزينة اللبنانية​ نفقات سفر وإقامة في الخارج".

ولفت شقير الى أنه "بالنسبة إلى الوفد الرسمي للحريري، فهو يرافقه في زيارة صنفتها ​الدولة​ الاماراتية بزيارة دولة، وليس للقاء وزير الاقتصاد الامارتي فقط الذي نكن له كل مودة واحترام".

وأشار إلى أن "الدولة الاماراتية تقوم مشكورة بتحمل كامل مصاريف الوفد. لذلك اقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر شقير تعقيبا على ما نشر عن زيارة الحريري للامارات: الدولة الاماراتية تحملت كامل مصاريف الوفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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