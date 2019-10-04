لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "9 آب 2012، جرت ​مداهمة​ إحد الاسطبلات، فتم العثور على حمارين، أحدهما كان يعلم، والآخر إدعى أنه حمار لا يعلم، جرى توقيف حمار المتفجرات، وترك الحمار الغبي، فنهق الأول، كلنا يعني كلنا وكلكم للظلام، وكلنا للوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر شقير: في 9 آب 2012 تم توقيف حمار المتفجرات وتم ترك الحمار الغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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