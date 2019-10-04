الدفاع العراقية: المندسون أطلقوا النار على المتظاهرين والأمن

كشف الناطق باسم ​وزارة الدفاع​ العراقية تحسين الخفاجي، عن "اطلاق النار من قبل المندسين نحو المتظاهرين و​القوات​ الامينة لخلق الفتنة"، مشيراً إلى ان "وزارة الدفاع قادرة على حماية البلد والمحافظة على شعبها وممتلكاتها مع القوات الأمنية الأخرى وهي من الشعب والى الشعب".

ولفت إلى "إننا تواجدنا الان في مراكز قيادة العمليات المشتركة او وزارة الدفاع ومشاهدة التظاهرات من خلال اجهزتنا وطائرات المراقبة والكاميرات الممتدة في كل انحاء ​بغداد​ تعطينا حركة كاملة للمتظاهرين والمندسين ومن يسيء الى القوات الأمنية والتظاهرات"، مشيراً إلى "إننا نعمل مع المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم السلمية وبنفس الوقت لا نسمح لمن يسيء الى الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورة التظاهر من خلال الاعتداء على القوات الأمنية".

وأشار الى انه" في المحافظات حاول المندسين الإساءة الى القوات الأمنية من خلال استخدام الات جارحة و​إطلاق نار​، وقد تعرضنا الى إصابات كثيرة ولم نفتح النار ولم نستخدمها؛ لكن الكثير من المندسين هم من أطلق النار على المتظاهرين وعلى القوات الأمنية وقاموا بإحراق العجلات وهذا ما لا نسمح به".