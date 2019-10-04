خارجية ألمانيا: الولايات المتحدة اختارت طريق المواجهة

لفت وزير خارجية ​ألمانيا​ ​هايكو ماس​ الى أن "​الولايات المتحدة​ لا ترغب في إيجاد حلول ودية لخلافاتها التجارية مع ​الاتحاد الأوروبي​"، في تعليق على رسوم جديدة فرضتها ​واشنطن​ على ​بضائع​ أوروبية.

وذكر ماس أن "كل جهة تستفيد من التجارة المنفتحة والعادلة غير أن الولايات المتحدة رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إيجاد حل ودي واختارت طريق المواجهة"، محذرًا من أن "الاتحاد الأوروبي سيضطر على ما يبدو إلى الرد على الإجراءات الأميركية بفرض ​رسوم جمركية​ جديدة من جانبه"، مبديًا في الوقت نفسه استعداد ​بروكسل​ للتفاوض مع واشنطن بشأن معايير تقديم المنح الحكومية في قطاع الطيران، وتابع: "لا يزال بإمكاننا تجنب أضرار مستقبلية".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد فرضت مؤخرًا رسومًا إضافية بنسبة 10% على طائرات مصنعة في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 25% على ​النبيذ​ الفرنسي والجبن الإيطالي و​الويسكي​ الاسكتلندي المقطر مرة واحدة وبضائع أوروبية أخرى، وذلك على خلفية التنافس بين شركتي إنتاج الطائرات "بوينغ" الأميركية و"​إيرباص​" الأوروبية.

وجاء هذا الإجراء الذي يهدد باندلاع حرب تجارية جديدة عابرة للمحيط الأطلسي في أعقاب إقرار ​منظمة التجارة العالمية​ بعدم شرعية المنح التي تلقتها "إيرباص" من سلطات الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ205 مليار ​دولار​.

ويأتي ذلك في وقت تتكبد فيه "بوينغ" خسائر كبيرة على خلفية كارثتين طالتا أحدث ​طائرة​ لها "737 ماكس" عقب أشهر معدودة من بدء تشغيلها.

