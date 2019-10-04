الخارجية الإيرانية: الإفراج عن الصحفية الروسية يوزيك قريبا  

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "سلطات البلاد ستفرج قريبًا عن الصحفية الروسية يوليا يوزيك المحتجزة للاشتباه بتعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية"، موضحة أنه "تم احتجازها الصحفية لكي تقدم بعض التوضيحات".
وسبق أن أفادت السفارة الروسية لدى إيران بأن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 تشرين الأول، في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها بعد وصولها إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 أيلول، بدعوة خاصة.
بدوره، لفت الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه غاننكو الى أن "السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".
وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.
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