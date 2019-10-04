الخارجية الإيرانية: الإفراج عن الصحفية الروسية يوزيك قريبا  

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن "سلطات البلاد ستفرج قريبًا عن الصحفية الروسية يوليا يوزيك المحتجزة للاشتباه بتعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية"، موضحة أنه "تم احتجازها الصحفية لكي تقدم بعض التوضيحات".

وسبق أن أفادت ​السفارة الروسية​ لدى إيران بأن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 تشرين الأول، في فندق كانت تقيم فيه ب​طهران​، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها بعد وصولها إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 أيلول، بدعوة خاصة.

بدوره، لفت الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه غاننكو الى أن "​السلطات الإيرانية​ اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".

وعلى خلفية الحادث، استدعت ​الخارجية الروسية​ ​السفير الإيراني​ لدى ​موسكو​ ​مهدي سنائي​ إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

