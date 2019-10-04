AP: البيت الأبيض يعد اعتراضا رسميا على التحقيق الذي أطلقه مجلس النواب الأميركي بشان اتصالات ترامب وزيلينسكي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "​البيت الأبيض​ يعد اعتراضا رسميا على التحقيق الذي أطلقه ​مجلس النواب الأميركي​ بهدف تحديد ما إذا كان يجب بدء تطبيق إجراءات العزل بحق الرئيس، ​دونالد ترامب​"، موضحةً أن "مكتب المحامين في البيت الأبيض ينوي توجيه رسالة رسمية، إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، ​نانسي بيلوسي​، يعترض فيها على التحقيق لأنه أطلق دون إجراء تصويت عام في المجلس".

وأعلنت بيلوسي الأسبوع الماضي عن بدء تحقيق العزل رسميا بحق ترامب، على خلفية الفضيحة السياسية المتعلقة بالضغط المزعوم من قبل الرئيس الأميركي على نظيره الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، بهدف إجباره على فتح تحقيق مع عائلة نائب الرئيس السابق ومنافس ترامب المحتمل في ​الانتخابات​ المقبلة ​جو بايدن​.