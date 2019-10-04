كشف السفير ال​إيران​ي لدى لندن، ​حميد بعيدي نجاد​ ان "​بريطانيا​ دفعت غرامة مالية ضخمة قدرها 1.2 مليار ​جنيه إسترليني​ لبنك إيراني"، موضحاً أن "الخطوة البريطانية جاءت بعد أن أصدرت ​محكمة​ في لندن حكما تدين فيه قرار وزارة الخزانة البريطانية بفرض ​عقوبات​ على بنك ملت منذ عام 2009". ولفت إلى أن "حكم المحكمة البريطانية وإلزام الخزانة بدفع الغرامة لبنك "ملت" يعتبر "نجاحا قانونيا لإيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني لدى لندن: الحكومة البريطانية دفعت غرامة ضخمة لبنك إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.