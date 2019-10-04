الحريري نفى تعليق العمل بمشروع قانون الموازنة: لقائي مع باسيل جيد جدا والعلاقة ليست بحاجة لترميم

نفى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ "أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع قانون ​الموازنة​ للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة"، مؤكداً "إننا نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزا على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة".

وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الحريري لقاءه مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​، بـ"الجيد جدا"، قائلا "أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن ​الحكومة​ تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث ب​الاقتصاد​ أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة"، مشيراً إلى انه "لم يحصل شيء للعلاقة مع باسيل لكي يتم ترميمها".