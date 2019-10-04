ترامب: الديمقراطيون يصطادون في الماء العكر وكل ما يفعلونه لا معنى له

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنني لست متأكدًا من إمكانية تعاوني مع ​الكونغرس​ بالتحقيق بشأن عزلي"، مشيرًا الى أن "الديمقراطيين يصطادون في الماء العكر وكل ما يفعلونه لا معنى له".

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