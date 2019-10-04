شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حزب أردوغان يشترى رضاء إسرائيل بتقديم 65 مليون دولار لمنظمات يهودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت المعارضة التركية، حجم الدعم الذى يقدمه حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمنظمات يهودية.
وقالت المعارضة التركية، فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على تويتر، إنه الوثائق كشفت أن حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان منح منظمات يهودية في أمريكا 65 مليون دولار لشراء رضا إسرائيل.
وتابعت المعارضة التركية، أن هذا المبلغ التى تم كشفه، جاء بحسب رئيس هيئة الفساد السابق في إسطنبول.
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