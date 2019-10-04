شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. قطع البث عن كلمة كمال أوغلو بالبرلمان أثناء فضح فساد حكومة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف يكشف حقيقة النظام التركى، وممارسته العدائية ضد المعارضين، وقمع الأصوات الأخرى له، تدوالت عدد من الصفحات التركية المعارضة، فيديو جديد، يظهر قطع البث المباشر في التلفزيون التركي، أثناء حديث رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال أوغلو في البرلمان،وذلك بعد حديثه عن كشف الفساد فى حكومة أردوغان،و بعد قطع البث المباشر، تم عرض مكتبة البرلمان على الشاشة لفترة من الوقت

ويكشف الفيديو، الممارسات التى يقوم بها النظام التركي، لإخفاء أى أصوات تعارضه، أو تكشف حقيقته أمام أبناء الشعب التركي، ويأتى ذلك فى ظل الأزمات العديدة التى تشهدها تركيا، بسبب سياسات أردوغان الخاطئة التى يمارسها ضد الشعب التركى.