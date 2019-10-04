شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان": نتابع تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الاخير للبرلمان سيشهد فتح عدد من الملفات الخاصة بالخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وفى مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، ووقف النمو العشوائى.

وأوضح وكيل اللجنة، أن اللجنة خلال دور الانقعاد الرابع، أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى هذا الإطار، والانتهاء من الموضوعات العالقة والمشروعات المتوقفة فى المناطق الأشد احتياجا، على أن يكون هناك خصر شامل ودقيق لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمنى للتنفيذ وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.

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وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستتابع أيضا تفعيل وتطبيق قانون لتصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع مع الجهات التنفيذية، للوفوف على ما تم على أرض الواقع، بالإضافة لضرورة الانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد، إلى جانب ملف تطوير العشوائيات، ووقف النمو العشوائى على مستوى الجمهورية.