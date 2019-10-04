بنعبد الله: خروجنا من الحكومة نابع عن اعتبارات سياسية وخلال المشاورات لم تقدم أجوبة لإشكالات سياسية- فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

قبيل اتخاذ برلمان حزبه في دورة استثنائية لقرار حول الخروج من الحكومة وهي في طور التشكيل، خرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بتصريحات يأمل فيها أن تؤكد فيها اللجنة المركزية لحزبه اليوم لقرار الخروج من الحكومة.

وقال بنعبد الله، اليوم الجمعة، في تصريحات له قبيل انطلاق أشغال اللجنة المركزية، إن موقف حزبه من الحكومة ناتج عن اعتبارات سياسية، ونتيجة مطالبته ببلورة تصور لحكومة بنكهة سياسية.

ووجه بنعبد الله انتقادات لحليفه الحكومي الذي قاد المشاورات لتنزيل التعديل الحكومي الذي طالب به الملك، حيث قال إنه وخلال المشاورات انصب النقاش على الهندسة الحكومية، ولكنه لم يقدم أجوبة عن إشكالات سياسية.

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وأضاف بنعبد الله أنه خلال المشاورات طالب حزبه ببسط المداخل السياسية “قلنا لهم آش غادي نديرو”، مضيفا “ولكن لم نتلق أجوبة وكان النقاش ينصب على الهندسة الحكومية”.

وعبر بنعبد الله عن تخوف حزبه من عدم تنزيل إصلاح سياسي وازدياد التطاحنات، معتبرا أن حزبه سيعود بشكل أقوى، من المواقع التي سيتخذها.