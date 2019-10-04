قبيل اتخاذ برلمان الـ”PPS” لقرار الخروج من الحكومة.. الوردي يهاجم حكومة العثماني: لا تتوفر على الحد الأدنى من التماسك!- فيديو

قبيل اتخاذ اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية لقرارها الأخير بخصوص خروج الحزب من الأغلبية الحكومية، هاجم القيادي في الحزب ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، الحكومة.

وقال الوردي، قبيل انطلاق أشغال اللجنة المركزية في حديثه لـ”اليوم 24″، إن قرار الخروج من الحكومة الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب وينتظر أن تصادق عليه اللجنة المركزية، هو “قرار تمت مناقشته منذ شهور وأتفق معه وهو نقاش قديم منذ الأشهر الأولى لحكومة العثماني”.

واعتبر الوردي أن التحالف بين حزبه والعدالة والتنمية، هو تحالف سياسي ولم يكن استراتيجيا أو إيديولوجيا، مؤكدا أن إيديولوجية حزبه بعيدة عن إيديولوجية حزب العدالة والتنمية.

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ووجه الوردي انتقادات شديدة لحكومة سعد الدين العثماني، حيث قال إن “الملاحظ أن الحكومة الحالية لا تتوفر على الحد الأدنى من التماسك لتحل المشاكل التي يعاني منها المواطن”، مضيفا أنه “أصبح من الصعب تنزيل إصلاح من داخل الحكومة”.

ووجه الوردي اتهامات لأطراف داخل الأغلبية بتهميش حزبه، حيث قال “حزب التقدم والاشتراكية تم تهميشه”، مشيرا إلى أن حزبه “إذا استمر في الحكومة سيندثر”.