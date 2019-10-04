حادث مروع..”رموك” يسحق رأس طفل كان على متن دراجة ويرديه قتيلا

لقي طفل مصرعه، ظهر اليوم الجمعة، في حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق بحي سيدي يوسف بن علي، في مراكش.

وبحسب مصادر محلية، فإن شاحنة من الحجم الكبير دهست قاصر لا يتجاوز 16 سنة، كان على متن دراجة نارية من نوع “C90” لترديه قتيلا بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث المميتة شكلت صدمة للمواطنين الذين عاينوا سحق رأس الهالك تحت عجلات الشاحنة في مشهد مروع.

هذا وحلت مختلف السلطات والمصالح الامنية إلى عين المكان، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش، بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.