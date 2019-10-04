فيديو لسرقة وهمية يقود إلى 4 شبان بالدار البيضاء إلى الاعتقال

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس 3 أكتوبر، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن جرائم وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو، تم نشره يوم فاتح أكتوبر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين وهما يقترفان سرقة وهمية باستعمال العنف وتحت التهديد بسلاح أبيض.

وحسب المصدر ذاته فقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تحديد مكان النازلة بحي البركة بمدينة الدار البيضاء، علاوة على تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف أربعة منهم، بمن فيهم الشخص الذي قام بتصوير المقطع الوهمي بواسطة كاميرا هاتفه نقال.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الدوافع الحقيقية وراء تصوير هذه التسجيلات المفبركة بغرض نشرها والتأثير في الشعور بأمن المواطنين.