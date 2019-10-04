مجد الكروم تشيع جثمان ضحية القتل محمد سبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيعت جماهير غفيرة من بلدة مجد الكروم والمنطقة، مساء اليوم، الجمعة، جثمان ضحية جريمة القتل التي أسفرت عن مقتل شابين آخرين، محمد يونس سبع (26 عاما).

وانطلق موكب الجنازة من منزل عائلة الفقيد، وصولا إلى مقبرة "الشهداء" حيث أقيمت الصلاة على روحه ثم ووري جثمانه الثرى.

من التشييع (عرب ٤٨)

وقتل سبع متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه للطعن في شجار أسفر عن مقتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و24 عاما)، الثلاثاء الماضي، وهي الجريمة التي هزّت المجتمع العربي، وانطلقت على إثرها سلسلة مظاهرات حاشدة، كانت أكبرها في مجد الكروم، أمس، الخميس، وشارك فيها عشرات الآلاف.

وتسود بلدة مجد الكروم حالة من الحزن والاستنكار العارمة منذ وقوع الجريمة التي أعقبها احتجاجات غاضبة على خلفية تفشي ظاهرة العنف والجريمة وفي ظل تواطؤ الشرطة عن القيام بدورها.