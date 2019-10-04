حمدان بن زايد: الإمارات تسير بخطوات ثابتة لتطوير العمل البرلماني

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات تسير بخطوات ثابتة لتطوير العمل البرلماني.



ووصف العملية الديمقراطية في الإمارات بأنها استحقاق وطني وأولوية رئيسية تتطلب مشاركة فاعلة مبنية على المصلحة العامة للدولة، لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.

وقال إن قيادة الإمارات وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تنظر بتقدير كبير إلى المجلس الوطني الاتحادي والدور الذي يقوم به في خدمة القضايا الوطنية الداخلية والخارجية منذ تأسيسه عام 1972 بصفته صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، ولا تألو جهداً في توفير الظروف المناسبة لأدائه مهامه الرقابية والتشريعية على أكمل وجه.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمقر المركز الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في صالة أفراح مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقباله راكان محمد المرر، رئيس لجنة انتخابات منطقة الظفرة وأعضاء اللجنة.

ونوه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بأن انتخابات هذا العام تؤكد ثقة مواطني دولة الإمارات وإيمانهم المطلق بتوجهات القيادة الرشيدة، التي تؤمن بقدراتهم وأدوارهم في تحقيق التنمية المستدامة والمكانة المميزة لدولة الإمارات في جميع المجالات.





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كما أعرب عن تفاؤله بقدرة الناخبين على اختيار المرشحين المؤهلين والفاعلين في تمثيل الشعب الإماراتي في المجلس الوطني الاتحادي، الذي من خلاله يستطيع المجلس أداء دوره الوطني، مشيراً إلى أهمية توظيف قدرات وكفاءات المشاركين بالعملية الانتخابية في تطوير وتعزيز المشاركة السياسية ليواكب مختلف جوانب التنمية التي تشهدها الإمارات.

وقال إن المشاركة الفاعلة والواسعة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذا العام ستسهم في دفع العمل البرلماني إلى الأفضل في مناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة، كما ستسهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية.



وثمّن قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في تعزيز نجاح العملية الانتخابية، وأن توعيتها سياسياً وتمكينها من لعب أدوار قيادية وتشجيعها على ممارسة حقها بالمشاركة في العملية الانتخابية هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.



وأشاد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وجميع اللجان الانتخابية في الدولة.





كما أشاد بالتجاوب الكبير من الناخبين والمرشحين والتزام الجميع باللوائح والتوجيهات المنظمة للعملية الانتخابية داخل مركز الاقتراع وخارجه، مما كان له أكبر الأثر في تسهيل مهام اللجنة وظهور الانتخابات بالشكل الحضاري المتميز الذي ظهرت به في منطقة الظفرة.

وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قام بجولة في المركز الانتخابي شملت قاعة التصويت الرئيسية، اطلع خلالها على إجراءات التصويت المعتمدة وآلية استقبال الناخبين والتسهيلات المقدمة لهم إلى إتمام مرحلة عملية الانتخاب.

رافق الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.