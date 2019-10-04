عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ومسؤولون أمريكيون أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب.



وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي: "إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة التحديات العالمية الملحة وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من الفرص كافة لتحقيق الازدهار في البلدين"، منوها بالعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط كما تم تأكيد العلاقات التجارية المتينة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اختتام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى خلال الزيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وهيو دوجان، المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، إلى جانب بعض من كبار مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

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كما التقى الشيخ عبدالله في مبنى الكونجرس الأمريكي مجموعة من مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية.

ونوه خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما بحث المساعي الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.

ورافق الشيخ عبدالله خلال الزيارة يوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قد التقى في وقت سابق من الأسبوع الجاري مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ومجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.