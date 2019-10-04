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شهيد و40 إصابة خلال قمع الاحتلال مظاهرات العودة شرقي غزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إيمان أحمد

الجمعة 2019/10/4 07:08 م بتوقيت أبوظبي

الفلسطينيون يواصلون المشاركة في مسيرات العودة رغم قمع الاحتلال

استشهد فلسطيني وأصيب 40 بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية :إن مواطنا يدعى علاء نزار عايش حمدان (٢٨ عاما) من بيت حانون استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة العودة، في حين أصيب 40 بينهم 18 بالرصاص الحي شرق القطاع.

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وقال مصدر طبي: إن 40 موطنا على الأقل أصيبوا خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة.

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وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة، التي حملت اسم "المصالحة خيار شعبنا".

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واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.

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ومنذ 30 مارس/آذار 2018 يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى. 

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ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 326 فلسطينياً (16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة. 

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