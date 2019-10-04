وثائق قضائية: جونسون سيطلب إرجاء بريكست حال عدم الاتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أ.ف.ب

أفادت وثيقة قضائية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل إرجاء موعد بريكست في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول بموجب قانون أقر أخيرا، وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة.



ويكرر جونسون أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع اتفاق أو من دونه.

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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لجأ رجل أعمال والنائبة الأسكتلندية جوانا شيري والمحامي جو موجام إلى القضاء الأسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم بقانون أقره النواب بداية سبتمبر/أيلول ويجبره على طلب إرجاء بريكست لثلاثة أشهر إذا لم يتم بلوغ اتفاق.

وأكد جو موجام أن وثيقة أعدها دفاع رئيس الوزراء تشير إلى أن الأخير سيطلب فعلا إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي.

وصرح موغام بأنه لا يفهم كيف يمكن لجونسون أن يدلي بتصريحات يؤكد فيها أنه لن يطلب الإرجاء في حين أنه "أطلق وعدا أمام القضاء اليوم".

وقدم جونسون الأربعاء الماضي إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحاته في شأن بند الحدود الإيرلندية سعيا للتوصل إلى اتفاق، ولم يوضح كيف سيتمكن من الإيفاء بوعده لجهة تنفيذ بريكست في موعده من دون انتهاك القانون.