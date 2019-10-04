الرئاسة والبرلمان بالعراق يؤكدان أهمية حفظ الأمن وسلامة المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيسا الجمهورية والبرلمان في العراق، الجمعة، أهمية حفظ الأمن ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين وقوات الأمن.
واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، لبحث المستجدات بشأن الاحتجاجات.
وشدد رئيسا الجمهورية والبرلمان على ضرورة المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.
ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 44 شخصاً، في حين أصيب المئات، وفقاً لما ذكرته الشرطة.
وسقط أكبر عدد من القتلى في مدينة الناصرية، حيث قتل 18 شخصاً بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.
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