موقف لرئاسة البرلمان العراقي بشأن مطالب المتظاهرين 

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
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بغداد - الخليج 365
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، موقفا بشأن مطالب المتظاهرين.
ووفق متابعة "الخليج 365"، أعلنت رئاسة برلمان العراق، الجمعة، أنها ستخصص جلسة، السبت، لبحث مطالب المتظاهرين.
وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد. .
وانطلقت التظاهرات منذ الثلاثاء في العراق احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، وتفشي الفساد والمحاصصة بين الأحزاب، والبطالة.
بالتزامن، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية عمدت، الجمعة، إلى اعتقال بعض جرحى التظاهرات من المستشفيات.
وأضاف المرصد أن أغلب إصابات المتظاهرين الجرحى في الرأس. كما نقل عن شهود عيان قولهم إن قناصين يتواجدون في المباني القريبة من ساحات التحرير.
كما حذر آية الله علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، الجمعة، من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف، وأدان الاعتداءات على المتظاهرين السلميين.
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