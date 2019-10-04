وسط فساد عائلة أردوغان.. على طريقة «بوعزيزي» شاب تركي يضرم النار في نفسه: «ماعهوش يدفع الإيجار»

الموجز

تواصل الأزمة الاقتصادية في تركيا دفعت عدد كبير من الشركات التركية لإعلان إفلاسها، بسبب سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مواطن تركي يشعل النار بجسده

وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتى دفعت مواطنا تركيا لإشعال النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته علي دفع إيجار منزله حيث تراكم عليه الإيجار لصاحب المنزل ووصل لـ 2000 ليرة، وأصبح مهددا بالطرد، وفقا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

النمو المخادع

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتى نتيجة النمو الخادع المبنى على القروض والصعود السريع غير الحقيقى الذى يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، متابعة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

مدي فساد عائلة أرودغان

وأضافت: وفي الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذى بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

انقاذ المواطن التركي

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل ومحاولة إطفاء المارة للنيران وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.

ليست الأولى

لم تكن هذه الحالة الاولى لمواطن تركى يحرق نفسه بسبب سوء الاحوال الاقتصادية فى تركيا فقد ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن مواطن تركى يعيش فى مدينة انطاليا جنوب تركيا أقدم على إحراق نفسه بالبنزين بدعوى معاناته المالية على طريقة مفجرا الثورة التونسية محمد البوعزيزى.

وكان أولاش أكين البالغ من العمر 32 عامًا قد جاء أمام مقر بلدية "مدحت باشا" بأنطاليا قائلا إنه يرغب فى لقاء رئيس البلدية أوميت أويصال لكن سرعان ما أفرغ البنزين الذى كان أحضره معه وأقدم على إحراق نفسه.

Advertisements

وبينما كان أكين يحاول الهروب بعدما تحول إلى كرة من النار حاول المواطنون من ناحية أخرى إطفاء الحريق بملابسهم. وبعد ذلك تم إطفاء الحريق بأنبوب الإطفاء الذى أحضره أحد المواطنين.

نسبة الحروق 45%

بعد ذلك جلس أولاش أكين الذى خلع ملابسه بمساعدة المواطنين على كرسى فى انتظار سيارة الإسعاف. وتبين أن نسبة الحروق الموجودة فى جسمه بلغت 45 فى المئة.

وأكدت الوكالة التركية أن المواطن كان عاطلا، ويرغب فى طلب مساعدة مادية عندما أتى إلى مقر البلدية.

الازمات الاقتصادية

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الأزمة الاقتصادية تعتصر المستثمرين فى تركيا، ومنذ أكثر من عام تعلن الشركات والمصانع تعثرها عن سداد مديونياتها، وتضطر لطلب تسوية إفلاس.

صندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا هذا العام. وقال الصندوق في تقرير نشره يوم الاثنين الماضي، إنه عدل توقعاته لقراءة الناتج المحلي الإجمالي في تركيا خلال إجمالي عام 2019 بالرفع من انكماش بنحو 2.5 بالمائة إلى نمو نسبته 0.25 بالمائة.

إفلاس مصنع مجوهرات

وقالت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إن مصنع Temizocak للمجوهرات والمشغولات الذهبية، الكائن فى مدينة إزمير غرب تركيا، قبلت المحكمة التجارية، طلب تسوية إفلاس تقدم به من أجل إعادة جدولة مديونياته المتعثرة، حيث أن المصنع يعتبر الأولى فى مجال المشغولات والمجوهرات فى تركيا، إذ يعمل فى هذا المجال منذ 83 عامًا، وافتتحت أول فرع له فى عام 1974.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة التجارية الابتدائية فى إزمير أصدرت قرارًا، فى 10 سبتمبر الجارى، بمنح الشركة مهلة مؤقتة لمدة 3 أشهر، مع تعيين وصى مالى وإدارى عليها، مع منح الدائنين حق الطعن على القرار خلال 7 أيام من تاريخ إصدار الحكم، حيث يعنى طلب تسوية الإفلاس، منح الشركات مهلة لجدولة ديونها مع حمايتها من اتخاذ إجراءات حجز عليها.