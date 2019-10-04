دانت حركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" محاولة اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في حرس ​الثورة الإسلامية​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، وأكّدت أن "محاولات اغتياله لا تخدم إلا المشروع الصهيوني". ولفتت إلى أن "ذلك يهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أميركي فج"، موضحة أن "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حماس: محاولة اغتيال سليماني لا تخدم إلا "المشروع الصهيوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.