خالد بن سلمان: الحكومة الإيرانية تحاول وبكل وقاحة استغلال اليمن لمصالحها

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ​طهران​ بـ"استغلال ​اليمن​ لمصلحتها"، مشيراً إلى ان "وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ رغم زعمه أن ايران حريصة على التهدئة، يحاول الدفاع عن حكومة طهران عبر تحميل المسؤولية عن الهجوم إلى اليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن".

وأبدى عن قناعته بـ"أن الحكومة ال​إيران​ية تحاول وبكل وقاحة استغلال اليمن لمصالحها تهربا من مسؤولية أعمالها الإرهابية"، متهما طهران بـ"التقليل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن، في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

وحمل إيران "المسؤولية عن إشعال وتأجيج الأزمة معتبرا التصريحات الإيرانية عن التهدئة استغلالا ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه"، مؤكداً أن "​السعودية​ تنظر بإيجابية إلى التهدئة التي أعلنت في اليمن وتأمل في أن تطبق بشكل فعلي"، مضيفا: "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".