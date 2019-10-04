قوى الامن: تدابير سير في الشباح غدا بسبب سباقات ركض

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي بأنه "يُقام يوم الأحد 6/10/2019، عدّة سباقات ركض، بحيث تكون محلّة "الشيّاح بارك" هي نقطة الإنطلاق والوصول وينطلق السباق الأول عند الساعة 7.30، بينما ينطلق الثاني عند الساعة 9.00، أمّا السباق الثالث فينطلق عند الساعة 10.00"، موضحةً أنه "سيسلك المتسابقون المشاركون في السباقات ثلاثة مسارات، المسار الأول، ​بولفار كميل شمعون​ بإتجاه تقاطع الشفروليه- "مفرق" ​الدورة​ / طريق جسر الباشا_ أوتوستراد ​الحازمية​ – شركة تأمين "ALIG" – شركة "BOSCH" – ​جامعة الحكمة​ – "سي سايد" - "حلويات ​سي سويت​" صيدلية الشفا – مدرسة "الفرير" – التقاطع الموجود أمام "محمصة صنين" – ثانوية صنين، المسارين الثاني والثالث بولفار كميل شمعون بإتجاه تقاطع الشفروليه–"السبينيس" / طريق الحازمية - شركة "BOSCH" – والعودة بإتجاه "سنتر أبراج" / فرن الشبّاك– "مفرق" ​الدفاع المدني​ (بنك الريف سابقاً) – شارع الجميّل، لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات، اعتباراً من الساعة 7.00 على طول المسارات المذكورة آنفاً، حتى انتهاء السباقات، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخليوإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً ل​حركة المرور​".