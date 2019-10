انتخابات طلاب جامعة LAU بالتصويت عبر الانترنت One student one vote

اختتمت ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) ​الانتخابات الطالبية​ في حرمي ​بيروت​ وجبيل، بحسب نظام One student one vote عبر شبكة الانترنت، والذي أضيفت إليه تقنية OTP) One time password) بهدف حفظ سرية "كلمة السر" وضمان حمايتها كما هو معتمد من قبل ​القطاع المصرفي​ والخدمات الأخرى عبر الانترنت. وبلغ عدد ​الطلاب​ المشاركين في الانتخابات حتى انتهاء مهلة الاقتراع الساعة الرابعة من بعد الظهر 4160 طالباً وطالبة أي ما نسبته 69.40 في المئة.

وافتتحت العملية الانتخابية عبر الانترنت اعتباراً من السادسة صباحاً حيث تمكن ألطلاب ممارسة حقهم الانتخابي Online بواسطة ​الحاسوب​ او اجهزة ​الهاتف​ النقال، ومن المكان الذي يرونه مناسباً بعيداً من أي ضغوط أو مؤثرات تحت الاشراف والمراقبة التقنية - الالكترونية لقسم تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، ومراقبي "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" (LADE) الذين توزعوا في أرجاء الحرم الجامعي في بيروت وجبيل، في يوم دراسي عادي ووسط أجواء هادئة. وانتهت العملية الانتخابية عند الرابعة بعد الظهر ليبدأ احتساب الأصوات الكترونياً وصدورها خلال فترة وجيزة. وتبلغ رئيس الجامعة الدكتور ​جوزف جبرا​ النتائج فور صدورها، من نائبة الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم وأتت على الشكل الآتي:

في بيروت فاز:

التصميم والعمارة كلّ من: سارة برازي، روان حيدر،آية اسعد.

الآداب والعلوم: فرح خرازي، إبراهيم فليفل، امير سلامة، طه خالد، حسين عبد النبي، ريم عزالدين.

كلية ​عدنان القصار​ لإدارة الأعمال: رزان دبوق، ميرا القاضي، نيفين صايغ، علي السيد، طلال نصرالدين، عمر التنير.

وفي جبيل فاز:

التصميم والعمارة: (بالتزكية) كارمن بو ضرغام، فراس الهاشم، نور فنيش.

الآداب والعلوم: كريستيل مارون، ستيفاني زيلع، ميسي معوض.

كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال: (بالتزكية) انطوني شمعون،جايد عريضة، طارق شمعون.

كلية الهندسة: جان ​سلوان​، احمد وتار، عماد عودة.

كلية الصيدلة: ماريا باسيل، لارا لقيس، ماريا مكنية.

وتوجه رئيس الجامعة بالتهنئة الى الطلاب عموماً والفائزين خصوصاً على ممارستهم الديموقراطية المعبّرة، وشدد على أهمية الانتخابات الطالبية في تراث الجامعة الاكاديمي والوطني.

وهنّأ جبرا نائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم والعميدين ​رائد محسن​ و​مكرم عويس​ على جهودهما وإدارتهما للعملية الانتخابية، مشددًا على "أهميّة الشفافية و​حرية التعبير​ عن الرأي من خلال اعتماد التصويت عبر الانترنت".

وكرر الشكر للذين عملوا على إنجاح الانتخابات، وفي مقدمهم نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والخدمات الجامعية روي مجدلاني، دائرة "تقنية المعلومات" ومساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون المعلوماتية كميل ابو نصر والفريق العامل معه وكل من عمل على إنجاح الانتخابات.