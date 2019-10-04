عربيد: نريد أن نكون صلة الوصل بين المجتمع المدني والسلطة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ أن "التربية هي من أهم الامور التي يجب أن تولى الأهمية في ​لبنان​، ومن يعلم أبناءه لا يورثهم ​الفقر​، ونحن نريد ​الشعب اللبناني​ كله ان يتعلم"، مشيراً الى أن "مواظنة ​وزارة التربية​ هي 8 بالمئة من ​الموازنة العامة​، ولكن هل نحن راضون على النظام التربوي؟".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد عربيد على "ضرورة ايلاء التعليم الخاص الإهتمام أيضا، فأكبر مدرسة خاصة ب​العالم​ هي لبنانية"، مشيراً الى أن "هناك تغيرات وأمور طارئة على مجتمعنا، والعالم يتغير بلا جميلتنا"، معتبراً أنه "نحن كمجتمع لبناني الاساس بالنسبة لنا العائلة والقيم".

ولفت الى الى أنه "حتى ​الطوائف​ هناك تغيرات أساسية في كل المجتمعات"، مشيراً الى أن "دورنا في المجلس بالشق الاجتماعي نكتب ونرسم لنقترح، فنحن فقط نقترح سياسات اجتماعية".

وأشار عربيد الى أن "عملنا بالمجلس تطوعي، وعلى القوى السياسية أن تدعم المجلس لانه تجربة جديدة لمجتمعنا"، مشدداً على أن "​المجتمع المدني​ أساس بالنسبة لنا في المجلس".

وأكد "أننا نريد أن نكون صلة الوصل بين المجتمع المدني والسلطة"، مشيراً الى أن الاحزاب لا تعرف كل شيء، والبرهان أنه ليس كل الامور نجحت معها".