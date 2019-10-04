الحريري: علينا أن نصل إلى قطاع زراعي من خلال استراتيجية شاملة نوافق عليها جميعاً

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "​الزراعة​ من أساسيات البلد، والمشكلة اننا تأخرنا في تطويرها وتوجيهها"، معتبرا "اننا تأخرنا في تطوير أنفسنا في ما يخص توجيه زراعتنا والتغيير لدينا يأخذ وقتا لأن الجميع متمسك بأسلوبه وطريقته".

وفي كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحول الزراعة في ​لبنان​- التحديات والفرص" في ​السراي الحكومي​، لفت الحريري الى ان "تطوير قطاع الزراعة في لبنان يساهم في تخفيف التوزع السكاني في المدن"، مؤكدا ان "لدينا عمل كبير يجب أن نقوم به في الزراعة وأنا مع الدعم ولكن يجب أن يكون موجّهاً فالدّعم الذي نقوم به حاليًّا لا نستفيد منه".

وراى ان "علينا أن نصل إلى قطاع زراعي من خلال استراتيجية شاملة نوافق عليها جميعاً"، معتبرا ان "عالم الزراعة شبيه بعالم الانترنت فالزراعة والري اصبحت الكترونية ومتطورة ونحن لازلنا على الطرق القديمة"، مشيرا الى ان "هذه الاجتماعات التي نعقدها هي أساس لبناء المستقبل، وكل الإصلاحات البنيوية هي للتسهيل على المواطن".