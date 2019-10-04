هنأ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل" طلابه بـ"إنجاز الاستحقاق الانتخابي منفردين ودون أي تحالف في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، والذي انتهى الى فوز جميع مرشحي الحركة في بيروت وجبيل"، مؤكداً أنه "منذ اللحظات الأولى على وحدة العمل الطلابي انطلاقا من مفهوم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أكد أن الطالب هو عنوان بناء الوطن".
وفي بيان له، شكر المكتب "الطلاب الذين ما قصّروا يومًا في عملهم، والذين برهنوا أنّ حركة أمل قادرة بفكرها وميثاقها وإيمانها وتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري على خوض الاستحقاقات الديمقراطية بحيث يُثبت فيها طلّابنا كعادتهم شجاعتهم وإخلاصهم لخطّ الشُهداء والأولياء والصالحين"، داعياً الى "وحدة الصف بين جميع القوى الطلابية والى اطلاق شعار خدمة الطلاب، جميع الطلاب، كعنوان لمسيرة الحكومة الطلابية الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الشباب والرياضة المركزي في "أمل": خضنا انتخابات LAU منفردين وأوصلنا كل مرشحينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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