نهرا اطلع من الامين العام لمنظمة المدن العربية على اهداف الدورة المتخصصة بالادارة الثقافية

استقبل ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ في مكتبه في سرايا ​طرابلس​، الامين العام لمنظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح ورئيس ​بلدية الميناء​ ​عبد القادر علم الدين​، في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

واطلع الصبيح وعلم الدين المحافظ نهرا على اهداف ​الدورة​ التدريبية المتخصصة بالادارة الثقافية للعاملين في ادارة الملفات الثقافية في المدن العربية والتي ستنطلق اعمالها عصر اليوم في مقر بلدية الميناء.

وتم خلال اللقاء استعراض مضمون الدورة التي تشمل مفهوم التنمية الثقافية وانعكاسه على ​الحياة​ في المدينة، والشراكة مع المؤسسات والهيئات الثقافية في المدينة لضمان جودة الخدمة الثقافية، اضافة الى كيفية مساهمة البلديات في تمكين المبادرات الشبابية من اجل خدمة المدينة وابنائها.

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