فوز "القوات" وحلفائها في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل

فاز تحالف حزب القوات اللبنانيّة في ​انتخابات​ ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ في جبيل، بـ13 مقعد من أصل 15 مقعداً. في ​كلية إدارة الأعمال​، حصد التحالف 3 مقاعد بالتزكية. في كلية الفنون و​العلوم​، حصد التحالف 3 مقاعد مقابل صفر للمستقلين. Advertisements في ​كلية الهندسة​ ​المعمارية​ والتصميم، حصد التحالف مقعدين مقابل مقعد واحد للمستقلين. في كلية الهندسة، حصد التحالف 3 مقابل صفر للمستقلين. في كلية الصيدلة، حصد التحالف مقعدين مقابل مقعد واحد للمستقلين.

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