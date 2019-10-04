قائد الجيش التقى بارود وبحث معه الأوضاع العامة

التقى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ الوزير السابق ​زياد بارود​ وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد. كما التقى قائد الجيش وفداً من رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة برئاسة ​اللواء​ المتقاعد ​عثمان عثمان​، الذين قدموا درعاً تذكارياً للعماد عون تقديراً لدعمه ورعايته ​الدورة​ الـ"28" للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.

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