قوات الأمن العراقية تطلق النار لتفريق عشرات المتظاهرين في بغداد

أفادت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "قوات الأمن العراقية تُطلق النار لتفريق عشرات المتظاهرين في ​بغداد​". وكانت قد بدأت الاحتجاجات يوم الثلثاء في بغداد وامتدّت إلى كلّ جنوب البلاد تقريبًا، وأدّى إلى مقتل 33 شخصًا وإصابة المئات. وصباح اليوم الجمعة كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد.

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