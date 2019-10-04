ترامب: مستعد لطلب المساعدة من الدول الأجنبية لمكافحة الفساد في بلادي

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "استعداد للجوء إلى مساعدة الدول الأجنبية ل​مكافحة الفساد​ داخل ​الولايات المتحدة​"، مشيرا إلى أن قضية منافسه، ​جو بايدن​، غير مرتبطة ب​السياسة​، لافتاً إلى "إنني أتحمل، كرئيس الولايات المتحدة، واجب إنهاء الفساد، حتى إن كان ذلك يعني طلب المساعدة من دولة أو دول أجنبية".

ولفت إلى ان "هذا الأمر يجري القيام به دائما. وذلك لا علاقة له بالسياسة أو الحملة السياسية ضد جون وهانتر بايدن والحديث يدور فقط عن تورطهما في الفساد".