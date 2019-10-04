اعلن رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي في ايران مجتبى ذوالنوري ان "اميركا طبقت جميع الوان الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الحظر الجديد هو في الواقع هو تكرار للحظر السابق بصورة جديدة".
واشار الى "تصريحات قائد الثورة الاسلامية القاضية بفشل الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران"، لافتاً إلى ان "الادارة الاميركية بذلت كل ما لديها على صعيد فرض الحظر والضغوط القصوى على ايران ولم يعد لديها خيارا مؤثرا جديدا في هذا السياق حتى تلجا اليه".
ولفت إلى أن "الدول المختلفه لم تلتزم عمليا بالحظر الاميركي ضد ايران ونشهد اليوم دولا مثل الصين وروسيا والهند ودولا اخرى تواصل علاقاتها الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايراينة بشكل ملحوظ حتى نفطنا يباع في بعض الاسواق ونستورد وتخصص عاداته لاستيراد السلع التي هي حاجة البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: أميركا لم يعد لديها ما تفرضه من حظر على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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